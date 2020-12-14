Спрогнозирован срок спада пандемии коронавируса в России

Спад пандемии коронавируса в России начнется в конце января, причем заметнее всего этот процесс будет в Москве. Такой прогноз в эфире телеканала «Москва 24» сделал главный врач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

По его словам, число заразившихся коронавирусом уменьшится в стране к концу февраля. «Остальная часть России — с опозданием на месяц, то есть конец февраля, тоже должна будет выйти на стабильное число заболевших. Это будет предел где-то около 10-12 тысяч заболевших по России, и тоже до лета это число, вероятнее всего, останется», — пояснил врач.

Тем не менее в столице до летнего периода все равно будет регистрироваться ежедневно 2-3 тысячи новых случаев инфицирования. Он добавил, что снижение числа заразившихся коронавирусом произойдет благодаря появлению коллективного иммунитета.

Ранее в Минздраве заявили, что пандемия пойдет на спад в середине 2021 года. Конец пандемии наступит, когда она станет управляемой, а это возможно осуществить только при помощи вакцины или другого препарата, который повлияет на инфекцию. В России вакцинация только началась, но в министерстве надеются, что это повлияет на ситуацию.

В стране за последние сутки выявили 27,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших COVID-19 достигло 2 681 256. Из них скончался 47 391 человек с подтвержденной пневмонией, выздоровели 2 124 797 пациентов.