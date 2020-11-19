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Спрогнозировано начало спада заболеваемости коронавирусом в России

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал начало спада заболеваемости коронавирусом в России. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, заболеваемость почти во всех регионах начнет уменьшаться уже в конце ноября. При этом в таких регионах, как Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Республика Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская область, Карелия, Псковская область и Чеченская Республика наблюдается тяжелая ситуация. Специалист считает, что эти регионы преодолеют плато позже остальных.

Тавадян также отметил, что наиболее благоприятная ситуация с распространением заболевания в Еврейской автономной области и Севастополе.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский развеял миф об уровне заразности переболевших коронавирусом. По его словам, человек, который переболел вирусом, остается заразным даже после выздоровления. Специалист добавил, что переболевшие — один из самых опасных источников заражения.

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