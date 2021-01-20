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В России за сутки умерли 597 пациентов с коронавирусом

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В России за сутки скончались 597 пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии умерли 67 220 зараженных. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в среду, 20 января. Данное число — новый антирекорд по суточной смертности от вируса.

Предыдущий рекорд был зафиксировано 16 января, когда умерли 590 человек.

Также за прошедшие сутки в России число заболевших COVID-19 увеличилось на 21 152. Всего с начала пандемии в стране выявлено 3 633 952 инфицирований.

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