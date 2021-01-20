Россиянам раскрыли правила реабилитации после COVID-19

Реабилитация после перенесенного COVID-19 зависит от тяжести заболевания, а начинать комплекс восстанавливающих мероприятий необходимо как можно раньше. Основные правила раскрыла «Аргументам и Фактам» врач-пульмонолог первой категории, врач-терапевт, член Российского респираторного общества Татьяна Неешпапа.

По ее словам, реабилитация не требуется россиянам, которые перенесли инфекцию в легкой форме — с поражением верхних дыхательных путей, без пневмонии. В таком случае организм восстановится самостоятельно. Врач предупредила, что остаточный кашель после COVID‑19 может сохраняться до месяца-полутора, однако это не считается показанием для продолжения приема антибиотиков. Помочь с проблемой способны массаж и дыхательная гимнастика, а также мукоактивные препараты для облегчения откашливания мокроты.

Пациентам со средней формой пневмонии после улучшения самочувствия и начала положительной динамики в болезни показана легочная реабилитация с индивидуальным подбором упражнений с постепенным наращиванием их интенсивности и длительности. Гражданам, которые столкнулись с тяжелой формой болезни и лежали в реанимации, потребуется весь комплекс реабилитационных мероприятий.

На раннем этапе лечебную гимнастику обычно проводят в положении пациента лежа на спине, начиная с упражнений для мелких и средних мышечных групп в сочетании со статическими и динамическими дыхательными упражнениями. Их выполняют в медленном тепмпе, увеличивая глубину вдоха и выдоха, не допуская задержки дыхания.

После отключения от ИВЛ пациентов начинают постепенно побуждать к движению. Так, их просят делать элементарные вещи: умываться, расчесываться, одеваться, выходить на кухню, чтобы поесть, мыть за собой посуду. Затем подключают элементы дыхательной гимнастики.

По словам специалиста, легочная реабилитация включает в себя следующие упражнения: глубокое и медленное дыхание с частотой 12-15 раз в минуту, правильная техника вдоха и выдоха (дыхание животом, выдох с сомкнутыми губами, сложенными в трубочку). Также врачи используют вибрационный массаж для улучшения отхождения мокроты и слизи — они в течение 10-20 минут постукивают по грудной клетке пациента. Кроме того, важно выполнять дыхательные упражнения в разных позах — лежа на животе, на боку под углом 135 градусов, лежа на наклонной поверхности с опущенной вниз головой под углом 30–45 градусов к полу — чтобы не допустить застойных явлений в нижних отделах легких.

После того, как пациент окрепнет, ему рекомендуются дыхательные упражнения с постоянным или прерывистым положительным давлением на выдохе, а также упражнения на велотренажере в положении лежа или полулежа. После выписки при хорошем самочувствии показаны аэробные нагрузки продолжительностью 20–30 минут три раза в неделю на протяжении 8–12 недель. Затем их интенсивность и длительность можно увеличивать. Начинать лучше с ходьбы, а не бега и тренажеров, отметила Неешпапа.

В ноябре 2020-го россиянам рассказали, что действенный способ реабилитации после перенесенного коронавируса — это специальный массаж, который помогает увеличить содержание кислорода в крови. Такой массаж нужно подбирать индивидуально, в зависимости от степени поражения органов дыхания, и сочетать его с другими видами терапии. При этом массаж и физиопроцедуры нельзя делать без назначения врача.