Российские врачи дали советы по ускорению выздоровления от коронавируса

Чтобы выздоровление от коронавируса было эффективно, не нужно торопиться. При этом реабилитацию должен контролировать врач. Об этом медики рассказали в беседе с порталом «Екатеринбург онлайн».

Терапевт, имя которой не названо, отметила, что при выздоровлении не следует спешить с физическими нагрузками. Если возвращаться к ним волевыми усилиями, наступит ухудшение состояния. Если пациент с легкой формой коронавируса может проследить за своим состоянием и выздоровлением сам, то больным со средней и тяжелой формой обязательно должен консультироваться со специалистом, посоветовала эксперт.

Она призналась, что после неполного восстановления решила вернуться к работе, на фоне чего у нее обострились два хронических заболевания. В результате врач находится на стационаре по программе реабилитации.

Другой специалист дал рекомендации не делать ингаляции и не использовать ингибиторы протонной помпы при восстановлении после COVID-19. Он также призвал принимать витамин D, витамин C и цинк и пить много жидкости.

Ранее мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, что реабилитироваться после заболевания поможет специальный массаж, направленный на увеличение содержания кислорода в крови.