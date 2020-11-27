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Врач раскрыл россиянам действенный способ реабилитации после коронавируса

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Фото: Pixabay.com

Действенный способ реабилитации после перенесенного коронавируса — это специальный массаж, который помогает увеличить содержание кислорода в крови. Такой метод в беседе с радио Sputnik россиянам раскрыл заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

По его словам, лечебные практики массажа при обструктивных болезнях легких существуют тысячи лет и приносят хороший результат. «Увеличивается, прежде всего, процентное содержание кислорода в крови, кровь начинает циркулировать более интенсивно после массажа и несет кислород, которым кровь обогащается в легких, по всему организму», — пояснил врач.

Эксперт также добавил, что массаж нужно подбирать индивидуально, в зависимости от степени поражения органов дыхания, и сочетать его с другими видами терапии. При этом массаж и физиопроцедуры нельзя делать без назначения врача.

Ранее способы восстановления после COVID-19 назвала аллерголог-иммунолог Евгения Паршина. По ее словам, эффективны дыхательная гимнастика и специальные тренажеры. Кроме того, действенное средство — ингаляции термическим гелиоксом в условиях клиники.

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