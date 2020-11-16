Врачи дали рекомендации по восстановлению легких после COVID-19

Ускорить восстановление легких после перенесенного COVID-19 помогут различные техники. Несколько рекомендаций в разговоре с «Аргументами и Фактами» дала аллерголог-иммунолог Евгения Паршина.

По ее словам, хороший эффект дают дыхательная гимнастика и специальные тренажеры. Гимнастику можно выполнять самостоятельно в положении лежа и сидя или в медицинском центре под присмотром специалиста. Упражнения надо делать несколько раз в день. Один из вариантов — гимнастика Александры Стрельниковой. Для лечения дыхательной недостаточности и снижения вирусной нагрузки эффективны ингаляции термическим гелиоксом в условиях клиники.

Заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко отметил, что на восстановление после болезни требуется время. «Изменения на стадии рассасывания очага воспаления какой-то длительный период сохраняются на стадии легочного фиброза. Он проходит не так быстро — может быть обратное развитие от полугода до двух лет», — пояснил врач.

Пока легкие повреждены и не справляются с нагрузкой в полной мере, человеку будет сложно выполнять физическую работу, он будет ощущать повышенную утомляемость.

Вирусолог Алексей Аграновский ранее развеял миф о степени заразности перенесших коронавирусную инфекцию. По его мнению, переболевшие — один из самых опасных источников инфицирования, они остаются переносчиками вируса даже после выздоровления.