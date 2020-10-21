В Минздраве рассказали о сроках восстановления после коронавируса

Период восстановления после легкой формы коронавируса займет до месяца, после тяжелой — до полугода, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что степень тяжести перенесенного заболевания — главный фактор, который влияет на восстановление после болезни. При легкой форме коронавируса организм восстанавливается полностью, отметил Чуланов. «Если заболевание протекало в среднетяжелой и особенно тяжелой форме, когда было глубокое поражение легочной ткани, в этом случае, естественно, для восстановления организма нужно больше времен», — добавил специалист.

Чуланов также провел параллель между восстановлением после гриппа и COVID-19. Так, восстановление после тяжелого гриппа может занять до полугода, как и при коронавирусе. При этом возможно остаточное явление в виде фиброзных изменений легочной ткани.

При легком течении COVID-19 время восстановления сравнимо с реабилитацией после сезонных вирусных инфекций. Однако, отметил эксперт, универсальных схем периодов восстановления пока нет, так как болезнь молодая.

Ранее в Минздраве заявляли, что самые распространенные осложнения после перенесенного COVID-19 — это поражения легких и сердца, в частности миокардиты. Пациентам, переболевшим коронавирусом, в течение месяца будут недоступны физические нагрузки из-за сильного истощения организма.