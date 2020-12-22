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Россиянин выжил после COVID-19 с полным поражением легких

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пациент из Пензы с полным поражением легких вылечился от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Россиянина госпитализировали с тяжелой пневмонией и стопроцентным поражением легких. В больнице мужчина находился полтора месяца и несколько дней провел в реанимации. «Это был довольно длительный и сложный процесс, требующий усилия как врачей, так и самого организма человека», — отметила заведующая инфекционным отделением центра специализированных видов медицинской помощи Анна Степкина.

Сейчас пациенту предстоит долгий период реабилитации.

Ранее ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что тяжелая форма коронавируса может привести к необратимому поражению легких, особенно у пожилых людей.

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