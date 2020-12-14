Российский врач назвал четыре главных симптома для госпитализации с COVID-19

Для госпитализации с COVID-19 есть четыре главных симптома. Их россиянам назвал главврач частной скорой помощи в Петербурге Лев Авербах, передает «Росбалт».

По словам Авербаха, речь идет об одышке, кашле, сатурации кислорода меньше 93 и температуре. Степень поражения легких не является определяющим критерием для госпитализации, потому что компьютерная томография не показывает полную картину течения болезни.

Врач объяснил, что до 50-60 процентов пациентов в петербургских стационарах находятся там для того, чтобы дышать кислородом и контролировать его уровень в крови. «Если бы у них дома были пульсоксиметры, которые контролируют уровень насыщения крови кислородом и кислородные концентраторы, их можно было бы не госпитализировать», — заявил Авербах, уточнив, что речь идет о тех, кто не входит в группы риска.

Авербах добавил, что решение о госпитализации и ее продолжительности остается за врачом приемного отделения. По его словам, для этого также есть указания и приказ Минздрава.

Ранее сообщалось, что при заражении коронавирусом могут возникнуть почти незаметные симптомы — сухость в носу, воспаление лимфоузлов, боли в горле, першения и покашливания. Как объяснил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, они проявляются на начальной стадии заболевания из-за того, что сначала вирус оседает на слизистой рта и носа.