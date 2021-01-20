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Названы регионы России с самой большой смертностью пациентов с COVID-19

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Самая большая доля смертности пациентов с COVID-19 зафиксирована в Ямало-Hенецком автономном округе, Санкт-Петербурге и Москве. В этих регионах более 30 процентов смертей сопровождались коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, полученные на основании данных Росстата. Исследование поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, по состоянию на ноябрь 2020 года в Ямало-Hенецком автономном округе доля смертельных случаев, связанных с коронавирусом, составила 39,9 процента, в Петербурге — 33,7 процента, в Москве — 31,4 процента. Кроме того, в антирейтинг по смертности вошли Алтайский край (28,1 процента), Якутия (27,3 процента), Ханты-Мансийский автономный округ (26 процентов) и Московская область (25,4 процента).

Среди регионов, в которых коронавирус был указан основной причиной смерти, Ямало-Hенецкий автономный округ и Санкт-Петербург также разделяют первые два места с показателями 28,8 и 23,7 процента соответственно. Москва в нем находится на пятой строчке (20,3 процента). Также среди лидеров значатся Алтай и Якутия (23,4 и 20,4 процента соответственно).

В целом по России смертность среди пациентов с коронавирусом составила по состоянию на ноябрь 2020 года 16,2 процента. Главной причиной COVID-19 указывался в 8,9 процентах случаев.

Исследование проводилось по данным Росстата, отметили в FinExpertiza. В отличие от оперштаба, Росстат в статистике смертности от коронавируса учитывает и те случаи, когда COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала коронавирус причиной почти всего прироста смертности в России. По ее словам, за 11 месяцев 2020 года смертность выросла на 13,7 процента, причем более 81 процента этого прироста приходится на COVID-19 и его последствия.

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года с врачей и учителей. 18 декабря стартовала массовая вакцинация. Прививку делают в основном «Спутником V» — первой в мире зарегистрированной вакциной. По словам президента Владимира Путина, «никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».

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