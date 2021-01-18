Объявлена дата начала записи на вакцинацию от коронавируса для всех россиян

Все желающие россияне смогут записаться на вакцинацию от коронавируса с 31 января через портал Госуслуг. Дату начала записи объявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

Чернышенко добавил, что после вакцинации на портале можно будет оформить электронный сертификат о прививке.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что, по предварительному плану властей, в ближайшие 2,5 месяца сделать прививку от коронавируса смогут свыше 20 миллионов россиян. Она предупредила, что тем, кто переболел, не стоит торопиться с вакцинацией, так как повторные случаи заражения происходят «крайне редко».

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. Начало кампании на прошлой неделе анонсировал президент Владимир Путин. Кампания проходит на добровольной основе. С 5 декабря препарат «Спутник V» вводили медикам, учителям, соцработникам и гражданам с хроническими заболеваниями.