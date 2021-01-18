В России началась массовая вакцинация от коронавируса

В России с понедельника, 18 января, началась массовая вакцинация населения России от коронавирусной инфекции.

Начало всеобщей добровольной прививочной кампании на прошлой неделе анонсировал президент Владимир Путин. На совещании с правительством он заявил, что со следующей недели надо переходить от вакцинации отдельных групп граждан к массовой вакцинации, и поручил подготовить соответствующую инфраструктуру. Ранее приоритет в вакцинации получали врачи, учителя, соцработники, а также граждане с хроническими заболеваниями

15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за год от коронавируса можно привить 60 процентов населения России. По ее словам, массовая вакцинация должна быть организована таким образом, чтобы к началу нового эпидемического сезона осенью 2021 года у россиян уже был сформирован иммунитет к коронавирусу.

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. С 5 декабря в стране делают прививки препаратом «Спутник V».