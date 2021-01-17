Доктор Мясников заявил о «стене абсолютного непонимания» лечения COVID-19 дома

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил принципы лечения коронавирусной инфекции в домашних условиях. Своим опытом он поделился в Telegram-канале.

Доктор констатировал, что в настоящее время существует «стена абсолютного непонимания» тактики такого лечения COVID-19. По его словам, коронавирус, как и любое острое респираторное заболевание (ОРЗ), проходит самостоятельно и требует только вспомогательных средств.

Телеведущий отметил, что его коллегам бывает трудно отказаться от искушения назначить «хоть что-то» пациенту, который звонит каждый день и говорит: «Мне плохо, у меня температура, у меня слабость, у меня все болит, что мне делать?». Однако необходимо проявить твердость, подчеркнул Мясников.

«Напуганный пациент требует лечения, не понимая, что оно может принести множество бед, при нулевой пользе! Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны!» — предупредил врач.

Так, для лечения инфекции необходимы покой, легкое, но калорийное питание, обильное питье, жаропонижающие. Также он призвал набраться терпения, чтобы увидеть улучшения. Из дополнительных средств Мясников посоветовал принимать витамины, микроэлементы, в частности, цинк, интерферон гамма в виде в капель в нос — в то же время не стоит приобретать этот препарат в ампулах для внутривенного введения, которые используются для лечения тяжелых вирусных пневмоний.

Ранее Мясников развеял популярные слухи о вакцинации. Так, он назвал очевидной глупостью и бредом возможность чипирования через ввод препарата от коронавируса. Кроме того, врач прокомментировал слух о бесплодии после вакцинации. По его словам, такой побочный эффект не был отмечен разработчиками ни одной вакцины.