Доктор Мясников развеял популярные слухи о вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире радиостанции «Комсомольская правда» развеял популярные слухи о вакцинации.

Так, он назвал очевидной глупостью и бредом возможность чипирования через ввод препарата от коронавируса. «Вы же поймите, ну, кому вы особо нужны? Но для особо одаренных могу сказать, что не надо было затевать вакцинацию чипом — любому человеку делают уколы в течение жизни. На диспансеризации, к примеру. Ну, давно бы уже чипировали», — пояснил Мясников.

Также он обратил внимание на то, что о чипах беспокоятся в основном пожилые люди. Телеведущий призвал таких граждан прожить остаток жизни спокойно и не думать о далеком будущем, когда ими якобы будут управлять через чип или скачивать через него какую-либо информацию.

Кроме того, Мясников прокомментировал слух о бесплодии после вакцинации. По его словам, такой побочный эффект не был отмечен разработчиками ни одной вакцины. «Мы понимаем, ни одна вакцина не является на 100 процентов эффективной и на 100 процентов безопасной. Но вот что наш опыт с этой вакциной, что опыт зарубежных стран показывают, что серьезных побочных явлений нет», — подчеркнул он.

Доктор напомнил, что стандартные побочные эффекты после прививки — температура и озноб. Такие же проявления встречаются и после других препаратов. В редких случаях, вероятность которых один на миллион, после некоторых вакцин могут быть неврологические последствия, однако при вакцинации от коронавируса такие инциденты не фиксировались.

Помимо этого Мясников высказался о различиях при вакцинации граждан из группа риска и обычных людей. Так, медикам, хроническим больным и пожилым гражданам стоит сделать прививку, чтобы снизить риски тяжелого течения болезни и летального исхода. Молодые же россияне, прежде всего, получают вакцину для создания коллективного иммунитета, отметил он.

Ранее доктор раскрыл пользу вакцинации для отказавшихся от нее граждан. По его словам, коллективный иммунитет нужен не вакцинированным, а тем, кто не смог или не захотел получить вакцину — аллергикам, лицам с медотводом или отказникам. А при наличии большой прослойки вакцинированных людей вирус завязнет в ней и не будет передаваться дальше. При этом те, кто сделал прививку, получат защиту сразу.