Доктор Мясников ответил на основные вопросы о вакцинации от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале ответил на основные вопросы о вакцинации от COVID-19. Свои ответы он дал в виде одного слова «да» или «нет».

Как следует из публикации, серьезных побочных эффектов вакцинация от коронавируса не имеет, однако она сможет уберечь от тяжелого протекания COVID-19. Мясников отметил, что прививку стоит сделать людям, находящимся в группе риска, людям с обострением хронических заболеваний вакцинироваться можно. На вопрос о том, надо ли в обязательном порядке прививаться детям и молодежи, врач дал сразу два ответа: «Нет, если думать только о себе. Да, если думать о других», — написал он. Людям, перенесшим COVID-19, вакцинация не нужна, добавил он.

На вопрос об уверенности в долгосрочном эффекте вакцины доктор Мясников ответил отрицательно. Вместе с тем он указал, что сделавшим прививку придется ее повторять. Врач добавил, что российская вакцина от коронавируса не хуже западной и от себя лично посоветовал привиться. На вопрос о том, сможет ли вакцинация дать коллективный иммунитет, он не дал ответа. «Не скажу», — написал он, сопроводив ответ смеющимся эмодзи.

1 января доктор Мясников раскрыл пользу вакцинации для отказавшихся от нее граждан. По его словам, коллективный иммунитет нужен не вакцинированным, а тем, кто не смог или не захотел получить вакцину — аллергикам, лицам с медотводом или отказникам. А при наличии большой прослойки вакцинированных людей вирус завязнет в ней и не будет передаваться дальше. При этом те, кто сделал прививку, получат защиту сразу. Мясников также призвал граждан из групп риска пройти вакцинацию в обязательном порядке.

В России бесплатная вакцинация против COVID-19 проводится препаратом «Спутник V». Ранее сообщалось, что прививка не запрещена в том числе и тем, кто переболел коронавирусом, имеет антитела, а также людям старше 60 лет. Сделать ее можно при отсутствии противопоказаний. Для того чтобы получить прививку от коронавируса, надо не болеть ОРВИ в момент вакцинации и за две недели до нее, а за месяц до введения вакцины не делать других прививок. Противопоказаниями являются беременность, кормление грудью и возраст до 18 лет.