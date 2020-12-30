Москвичам ответили на самые популярные вопросы о вакцинации от коронавируса

Власти Москвы ответили жителям столицы на самые популярные вопросы о вакцинации от коронавируса, которая началась в декабре. Ответы на них опубликованы на сайте столичного мэра.

Как рассказали столичные власти, бесплатная вакцинация против COVID-19 проводится препаратом «Спутник V». Прививка не запрещена в том числе и тем, кто переболел коронавирусом, имеет антитела, а также людям старше 60 лет. Сделать ее можно при отсутствии противопоказаний. Достаточно иметь при себе полис ОМС и подходить под одну из категорий граждан, для которых на данный момент открыта вакцинация.

Для того, чтобы получить прививку от коронавируса, надо не болеть ОРВИ в момент вакцинации и за две недели до нее, а за месяц до введения вакцины не делать других прививок. Беременность, кормление грудью и возраст до 18 лет являются противопоказаниями.

Те, кто получил плацебо во время клинических испытаний, вакцинироваться пока что также не могут. Они получат эту возможность по завершении клинического исследования и публикации результатов.

Список для вакцинации расширяется при поступлении новых доз препарата, подчеркнули столичные власти. При достаточных его запасах получить прививку смогут все желающие. Записаться на нее можно в разделе «Услуги» на сайте mos.ru.

Прививочная кампания против коронавируса в столице началась 5 декабря. В первую очередь вакцинацию проходят граждане из групп риска: работники сферы образования, здравоохранения и социальной защиты. Она также доступна для работников многофункциональных центров, СМИ, сфер транспорта, энергетики, промышленности, культуры, торговли и услуг. 27 декабря Собянин объявил об открытии записи на вакцинацию для жителей города старше 60 лет.