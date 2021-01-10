Доктор Мясников ответил на «неудобные» вопросы о здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на «неудобные» вопросы телезрителей о себе в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Мясников рассказал, как он бросил курить. По его словам, это произошло после 14-часовой поездки на автомобиле из Крыма. Тогда врач заявил коллегам, что бросает курить и отдал им пачку сигарет и зажигалку. По словам Мясникова, после этого отказываться от своих слов было стыдно. При этом телеведущий подчеркнул, что резко бросить курить могут только 3-6 процентов курильщиков.

Также Мясников рассказал, что с 30 лет у него гипертония, а в 35 развилась подагра. Сохранить здоровье ему помогают тренировки. Кроме того, врач признался, что иногда его посещает ощущение «безнадеги», напоминающее тревогу.

Ранее Александр Мясников рассказал о смертельно опасной ошибке при похмелье. По его словам, поход в баню после сильного обезвоживания организма, вызванного употреблением алкоголя, может привести к тому, что человек потеряет сознание или скончается.