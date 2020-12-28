Доктор Мясников призвал россиян нарушать новогодние традиции

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на «России 1» призвал зрителей нарушить новогодние традиции. Выпуск опубликован на YouTube.

По мнению доктора, Новый год нужно встречать всегда, в том числе «под пулями, в шторм, в ураган, в эпидемию». При этом Мясников посоветовал вносить в праздник разнообразие, а не проводить его за ужином.

Врач рассказал, что «сидение за столом перед телевизором» раздражало его еще в молодости, и поделился несколькими историями о том, как он проводил праздник. Мясников подчеркнул, что, по его мнению, иногда встретить Новый год с банкой тушенки можно куда лучше, чем с деликатесами.

«В принципе, главное — настроение. Если ты с натужливой компанией жуешь сэндвич с черной икрой — это одно, а в хорошей компании с хорошим настроением можно сгущенки выпить, водой запить — и Новый год», — отметил доктор. Он также призвал зрителей обязательно встречать Новый год и посоветовал сделать из знакомого праздника «праздник для души».

Ранее Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку. По его словам, это сидение дома. Врач подчеркнул, что нужно гулять в любое время года, при этом зимой нужно внимательно относиться к выбору одежды, чтобы не нанести вред организму.