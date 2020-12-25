Доктор Мясников усомнился в возможности повторно заразиться коронавирусом

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников усомнился в возможности повторно заразиться коронавирусом. В Telegram-канале он указал, что подобные случаи единичны.

«Заболеть повторно по истечении всего нескольких месяцев маловероятно. Мы знаем единичные подтвержденные случаи клинически значимой реинфекции», — отметил доктор.

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По словам специалиста, в таких случаях речь должна идти не о положительном ПЦР-тесте, а об инфекции с выраженными симптомами. «Получить опять положительный результат без наличия симптомов — не значит заболеть повторно», — подчеркнул врач.

Мясников пояснил, что у многих переболевших тест может быть положительным в течение нескольких месяцев, при этом люди сами не болеют и никого не заражают. По его оценке, доля ложноположительных тестов составляет около 40 процентов.

В пример врач привел исследование из Южной Кореи. Среди 108 переболевших пациентов с положительным тестом впоследствии живой вирус не был обнаружен ни у кого. Проверка контактировавших с ними людей также не выявила ни одного заразившегося.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев сообщил о зафиксированных повторных заражениях коронавирусом в регионе. У людей присутствовали симптомы COVID-19. Число случаев чиновник не уточнил.