Доктор Мясников сделал прогноз об открытии границ в 2021 году

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» сделал прогноз о том, откроют ли в 2021 году границы, закрытые из-за распространения коронавируса. Выпуск опубликован на YouTube.

«Опять скажете: "Доктор Мясников сделал прогноз". Вы знаете, я иногда что-нибудь скажу, а потом у меня выхватывают новостные программы», — посетовал специалист. Он также призвал россиян не надеяться на то, что все страны мира откроют границы.

В качестве примера доктор рассмотрел Таиланд: формально страна открыла границы, однако туристы не могут свободно передвигаться по прибытии. «Ты готов там две недели в карантине сидеть? Ты готов платить взнос? Это не называется открыли. Так и Францию открыли. Для всех, у кого есть доказательства, что ты едешь на лечение», — возмутился Мясников.

Телеврач подчеркнул, что коронавирус «идет волнами». После спада заболеваемости, который наступит в ближайшее время, она вновь начнет расти. Новый пик, по словам доктора, придется на май, июнь и июль 2021 года. Мясников еще раз уточнил, что мировые курорты вряд ли откроются для туристов, и призвал зрителей путешествовать по России. «Это же просто отвал башки!» — описал он красоты страны.

Россия полностью закрыла границы в связи с распространением COVID-19 в конце марта. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Международное авиасообщение восстановили с 1 августа, но не со всеми государствами.

Согласно критериям Роспотребнадзора, для возобновления авиасообщения со страной показатель заболеваемости COVID-19 за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тысяч населения. Кроме того, среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней должен быть равен или ниже 1 процента, а показатель распространения инфекции Rt — менее 1.