Доктор Мясников назвал главные ошибки 2020 года

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные ошибки, которые допустили в 2020 году в связи с распространением коронавируса. Специалист перечислил их в эфире программы «О самом главном» на «России 1». Выпуск опубликован на YouTube.

Первой ошибкой Мясников назвал то, что в мире игнорировали все предупреждения о возможной мировой эпидемии. По его словам, ведущие инфекционисты и эпидемиологи в течение пяти лет предупреждали о том, что грядет пандемия.

Доктор отметил, что на безразличие к мнению специалистов повлияло и то, что в воздухе давно витала идея «сделать эпидемию мировым пугалом». В частности, людей пугали лихорадкой Эбола и вирусом Зика, которые в действительности оказались не так опасны, уточнил врач.

Следующей ошибкой стало то, что человечество «взяло вирусную инфекцию и возвело ее в ранг особо опасной». «Мы начали с ней бороться так, что во многом лекарство оказалось хуже самой болезни», — объяснил Мясников.

По его словам, из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи в 2020 году увеличилась смертность от хронических заболеваний. «До кого-то не доехала скорая, кто-то умер от инфаркта, у кого-то пропустили онкологию, кого-то не вовремя прооперировали», — рассказал специалист.

Чтобы не повторить этих ошибок в будущем, Мясников посоветовал создать службу перевозки инфекционных больных, заняться развитием телемедицины, а также сформировать резерв врачей. «Ковид никуда не уйдет. Весь 2021 год мы проведем в масках. У нас будет волна в ноябре, а скорее всего их будет две», — предупредил доктор.

Ранее Мясников поделился сомнениями в эффективности массовой вакцинации от коронавируса. Доктор отметил, что в медицинском мире сомневаются в способности всеобщей вакцинация существующими прививками создать коллективный иммунитет быстрее, чем он выработается естественным путем.