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Доктор Мясников посоветовал задавшему Путину вопрос россиянину извиниться

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Александр Мясников
Александр Мясников
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал жителю Мурманской области Юрию Краснянскому, пожаловавшемуся президенту России Владимиру Путину на состояние медицины в селе Алакуртти и врача Татьяну Яковлеву, извиниться. В Telegram Мясников также упрекнул задавшего вопрос россиянина в том, что он унизил не только заслуженного доктора, но и само звание российского врача, а также президента.

«Это как возможно в принципе такое хамство по отношению к врачу со стажем в 40 лет?! К женщине, которая в свои 86 работает, принося пользу людям?!» — возмутился доктор в ответ на слова Краснянского о том, что Яковлева «с трудом может отличить геморрой от ангины». Мясников также обратил внимание на то, что врач работает в заполярном селе — месте, где не стремятся жить другие медработники.

«Это унижение заслуженного доктора (такая преданность профессии вызывает уважение), это унижение самого звания российского врача и это унижение президента, который вынужден был выслушать этот хамский отзыв», — подчеркнул доктор и посоветовал Краснянскому извиниться. В противном случае мужчине будет стыдно смотреть на других врачей, уверен Мясников.

На ежегодной пресс-конференции Владимира Путина Краснянский из села Алакуртти Мурманской области пожаловался на единственного в поселении терапевта — 86-летнего врача, которая, по его словам, едва может отличить геморрой от ангины. В ответ на его слова Путин заявил, что к 86-летнему доктору нужно относиться с уважением. Позже Краснянский сообщил, что после обращения жители села его «распяли».

Врач Татьяна Яковлева, на которую пожаловался мужчина, обвинила его в хамстве и заявила, что намерена уволиться. По словам женщины, у нее 40 лет стажа и она в здравом уме и памяти. «Собираюсь уходить, и мне наплевать, будет кто-то здесь работать или все закроется. Просто наплевать», — сказала она. Яковлева также опровергла обвинения в непрофессионализме и добавила, что автор обращения не был у нее не приеме.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что женщине на самом деле 66 лет.

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