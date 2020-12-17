Россиянин объяснил жалобу Путину на едва различающего геморрой и ангину врача

Автор видеообращения президенту России Владимиру Путину Юрий Краснянский из села Алакуртти Мурманской области, пожаловавшийся на 86-летнего врача, которая едва может отличить геморрой от ангины, объяснил свою жалобу. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Краснянский рассказал, что на ролик для пресс-конференции отвели всего минуту и он не успел сказать все, что хотел. Он повторил сказанное в обращении — что на все село один фельдшер и одна «бабушка»-врач общей практики. По его словам, женщине пора на пенсию, но для нее нет замены.

Россиянин утверждает, что скорая работает с 17 часов вечера до 8 утра в будни, в выходные — полный день. При этом, если врачи повезут пациента в районный центр в 120 километрах, то вернется приблизительно через пять часов. На севере дорогу может занести снегом и сроки увеличатся, объяснил Краснянский.

«Представьте, у человека случится инфаркт или аппендицит, то хватит 6-8 часов, чтобы он умер. Хотелось бы, чтобы эту ситуацию как-то утрясли», — заявил мужчина.

Россиянин добавил, что на терапевта, о которой он рассказал Путину, много жалуются, в том числе и на неправильные диагнозы, и на очереди — они появляются из-за того, что врач якобы любит обсуждать сплетни. Раньше в селе было два терапевта, но одна ушла в психоневрологический интернат.

По словам Краснянского, в амбулатории есть фельдшер, которая ночью работает на скорой помощи, а днем берет тесты на коронавирус, акушерка, стоматолог, педиатр и терапевт. Как пишет «Московский комсомолец», в амбулатории заявили о наличии 16 сотрудников.

Краснянский озвучил свою жалобу во время ежегодной большой пресс-конференции президента. В ответ на его слова Владимир Путин заявил, что 86-летняя врач явно ветеран труда и к ней надо относиться с уважением и помочь. Он добавил, что власти постараются поддержать жителей.

Врач Татьяна Яковлева, на которую пожаловался мужчина, обвинила его в хамстве и заявила, что намерена уволиться. По словам женщины, у нее 40 лет стажа и она в здравом уме и памяти. «Собираюсь уходить, и мне наплевать, будет кто-то здесь работать или все закроется. Просто наплевать», — сказала она.