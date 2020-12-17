Путин рассказал о сказках для внуков

Президент России Владимир Путин рассказал о сказках, которые он читает своим внукам. Его слова прозвучали в ходе большой пресс-конференции, трансляцию которой в четверг, 17 декабря, ведет ТАСС на своем канале в YouTube.

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«Маршака [советского поэта Самуила Маршака], например... "Двенадцать месяцев". Есть другие хорошие произведения наших российских, советских авторов», — заявил глава государства в ответ на соответствующий вопрос от жительница Екатеринбурга Елены Воронцовой.

Путин также добавил, что в целом «сказки у нас очень хорошие».

В октябре Путин рассказал о своих внуках, заявив, что получает удовольствие от общения с ними. В частности, он назвал их маленькими сладкими детишками. При этом президент отказался раскрывать, сколько именно у него внуков, объясняя это вопросами безопасности.

До этого российский лидер признавал, что ему редко удается пообщаться с внуками, однако отмечал, что они периодически звонят ему в Кремль.