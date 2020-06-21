Путин вновь заговорил о внуках

Президент России Владимир Путин сообщил, что общается со своими внуками, однако делает это редко. Слова политика приводит РИА Новости со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 1».

«Редко, но я с ними общаюсь, конечно», — заявил Путин. Ранее президент рассказал, что внуки могут дозвониться ему в Кремль.

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в 2017-м Путин признался, что жалеет о нехватке времени на общение с внуками. Говоря о дочерях, он уточнил, что они замужем, а их карьера не связана с политикой или крупным бизнесом.

В том же году президент рассказал, что, несмотря на слухи, его дочери находятся в Москве и занимаются наукой и образованием. Он также добавил, что недавно во второй раз стал дедушкой. Более подробно говорить об этом Путин отказался, объяснив это тем, что не хочет, чтобы его внуки «росли какими-то принцами крови».

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