Внуки Путина дозвонились ему в Кремль

Президент России Владимир Путин рассказал, что внуки звонят ему в Кремль. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 18 июня.

«Дозвониться могут, они дозваниваются», — сказал он.

В июне 2017 года в ходе прямой линии российский лидер рассказал, что, несмотря на слухи, его дочери находятся в Москве и занимаются наукой и образованием. Он также добавил, что недавно во второй раз стал дедушкой. Более подробно говорить об этом Путин отказался, объяснив это тем, что не хочет, чтобы его внуки «росли какими-то принцами крови».

Тогда же в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Путин признался, что жалеет о нехватке времени на общение с внуками. Говоря о дочерях, он уточнил, что они замужем, а их карьера не связана с политикой или крупным бизнесом.

Вскоре после рассказа о внуках Путин получил для них подарок — развивающий конструктор.

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