Президент России Владимир Путин рассказал о своих внуках, заявив, что получает удовольствие от общения с ними. Об этом глава государства заявил в финальной серии интервью ТАСС в рамках спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину», которая опубликована в день рождения главы государства — 7 октября.

«Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому», — поделился российский лидер.

При этом Путин отказался раскрывать, сколько именно у него внуков, объясняя это вопросами безопасности. «Вы же не живете моей жизнью и не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает», — сказал президент.

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 68 лет. Путин родился в 1952 году в Ленинграде.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава государства проведет день рождения на работе. Так, в первой половине дня у него запланировано больше десятка телефонных разговоров. Во второй половине дня он встретится с друзьями и родными.