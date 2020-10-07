Путин рассказал о самой большой личной потере за 20 лет

Самой большой личной потерей для президента России Владимира Путина за последние 20 лет стала смерть его родителей. Об этом он рассказал в интервью Андрею Ванденко в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

«Личные потери... Родители ушли у меня. Прямо в начале этого пути. Самая большая потеря», — сказал президент.

Также он отметил, что верит в судьбу. Однако, по словам Путина, человек может на нее влиять. «Если человек уверен в себе, в своих силах и, самое главное, в правоте того, что он делает, это очень помогает. И влияет на судьбу человека», — заявил российский лидер.