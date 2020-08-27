Анонсировано большое интервью Путина

Президент России Владимир Путин в четверг, 27 августа, даст большое интервью по актуальным темам в эфире телеканала «Россия 24».

Интервью выйдет в 14:00 по московскому времени.

В октябре прошлого года американский режиссер Оливер Стоун поделился впечатлениями от общения с российским лидером. В 2017 году он снял про него четырехсерийную документальную картину под названием «Интервью с Путиным». Кинематографист назвал Путина застенчивым и скромным человеком.

В свою очередь, редактор британского издания Financial Times Лайонел Барбер, взявший интервью у президента РФ в июне 2019 года, назвал его непростым собеседником. В частности, Владимир Путин ответил на вопросы о войне в Сирии и выборе преемника, а также заявил, что в России нет олигархов.