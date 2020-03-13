Путин оправдал сверхдоходы глав госкорпораций

Президент России Владимир Путин оправдал сверхдоходы глав государственных корпораций, хотя и признал, что его самого это коробит. Очередной фрагмент видео спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» опубликован на YouTube-канале агентства.

На вопрос журналиста Андрея Ванденко, как бьется государственность корпораций с тем, что их руководство получает очень большие деньги — до миллиона в день, президент признал, что плохо бьется.

Он объяснил, что в госкомпании нанимают лучших на рынке иностранных специалистов, которые требуют зарплат мирового уровня. Но в связи с этим начальники должны получать еще больше, потому что так устроено везде.

Глава государства сравнил ситуацию с той, что сложилась в гражданской авиации, когда в России вынуждены были нанимать иностранных пилотов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



