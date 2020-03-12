Путин назвал бизнесменов жуликами

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.

«Поэтому, если по-честному сказать, ну если по-честному, ну так… Мы все так думаем», — ответил российский лидер на вопрос о том, считает ли он бизнесменов-торгашей жуликами.

Материалы по теме Время краха Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

По словам Путина, такое отношение закрепилось в сознании народа, частью которого он является. При этом глава государства подчеркнул, что такая ситуация характерна только для России. В странах с развитой рыночной экономикой малый бизнес играет важную роль и диверсифицирован по отраслям.

«Вот мы сейчас что делаем? Мы, по сути, заставляем наши крупные компании, особенно с государственным участием, обеспечивать заказ для малых предприятий, счет идет на триллионы уже. И реально это заработало. Вот это заработало. И у нас начала меняться структура малого бизнеса. Теперь он стал не только торговым, не только какие-то там киоски и палатки открываются, не только торговля — купил подешевле, продал подороже», — отметил президент.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!