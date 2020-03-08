Российские бизнесмены стали реже бывать за границей. Это связано с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по всему миру, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса по бронированию билетов и гостиниц для деловых поездок Smartway.

Уточняется, что количество деловых поездок россиян за рубеж с начала эпидемии сократилось на 15 процентов. Так, в Китай и Италию стали ездить в шесть раз реже, в Германию и Испанию — в два раза. В целом по азиатскому региону число бронирований снизилось в 2,5 раза. В то же время количество поездок по России значительно не изменилось.

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В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) объяснили, что число командировок сокращается прежде всего из-за отмены или переноса массовых мероприятий: форумов, выставок, бизнес-миссий. Например, отменены Международная выставка недвижимости MIPIM, Женевский автосалон, Mobile World Congress в Барселоне. В РСПП также пояснили, что отмена командировок пока не сильно бьет по бизнесу, поскольку контракты можно подписывать без личных встреч, в онлайн-режиме.

«Но на будущих деловых проектах это может отразиться негативно. Есть риск, что дальнейшее распространение СОVID-19 будет сдерживать заключение новых контрактов», — добавили в союзе.

Накануне, 7 марта, организаторы и потенциальные участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подсчитали возможные потери от отмены мероприятия. Так, Союз выставочных застройщиков оценил свои потери от отмены форума в 10 миллиардов рублей. Отели и рестораны не смогли оценить свои возможные потери в количественном выражении, но отметили, что предприятия обеих индустрий недосчитаются примерно 10-20 процентов годовой выручки.

Об отмене ПМЭФ в начале марта сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Причиной стали опасения из-за дальнейшего распространения коронавируса.

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