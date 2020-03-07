Названы отличия COVID-19 от сезонного гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала отличия заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, от сезонного гриппа. Об этом в субботу, 7 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на еженедельный информационный бюллетень ВОЗ.

Оба заболевания влияют на работу дыхательных путей, однако разница между ними все равно существенная — у них отличается скорость распространения. Так, у сезонного гриппа менее продолжительный инкубационный период и интервал между последующими заражениями.

Кроме того, при заболевании COVID-19 передача происходит лишь после появления симптомов, а болеющий гриппом человек может заразить и до появления симптомов. Также распространителями инфекции при гриппе часто становятся дети, а в случае с COVID-19 дети болеют реже.

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При заболевании, вызванном новым коронавирусом, в 15 процентах случаев пациенты находятся в тяжелом состоянии, а в пяти процентах — в крайне тяжелом. При гриппе эти показатели ниже. Также смертность от COVID-19 составляет от трех до четырех процентов, что существенно выше, чем в случае с сезонным гриппом.

Ранее исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан высказался о сроках исчезновения коронавируса. По его словам, вирус не исчезнет так просто, как грипп. Если так случится, то это станет подарком судьбы, заявил он.

В России за последние двое суток были выявлены 11 граждан, заразившихся коронавирусом. Шесть из них находятся в Москве и Подмосковье, трое — в Липецке, по одному — в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Все заболевшие недавно посещали Италию.

В мире пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, заболели более 102 тысяч человек, скончались 3,4 человек, а более 57,4 тысячи вылечились.

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