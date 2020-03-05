Коронавирус из Италии привезли в ЮАР

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мкхизе подтвердил, что в стране зафиксирован первый случай заболевания пневмонией COVID-19. Его привезли из Италии, сообщает местный портал News24.

Коронавирусом заразился 38-летний мужчина, вернувшийся из отпуска в Италии. Он и его жена были частью туристической группы из 10 человек, вернувшейся в Южную Африку на прошлой неделе. 3 марта пациент обратился к врачу с жалобой на головную боль, кашель и першение в горле.

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В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе. В стране заразились уже 2,5 тысячи человек, из них 79 скончались. Больше заболевших умерло только в Иране — 92 человека при 2,9 тысячи инфицированных.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 95,7 тысячи человек, скончались 3286, более 53,4 тысячи вылечились. Случаи заражения зафиксированы в 82 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла уровень опасности международного распространения SARS-CoV-2 до очень высокого.

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