Индонезия отправит зараженных коронавирусом на необитаемый остров

Власти Индонезии собираются организовать больницу для зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 на острове Галанг, где раньше находился лагерь беженцев из Вьетнама. Об этом сообщает Jakarta Post.

Сообщается, что власти исследуют возможность использовать здания, оставшиеся от лагеря: бывшую лагерную больницу, здание логистической службы и религиозные постройки. Сейчас остров необитаем и выполняет роль туристической достопримечательности.

В новом медицинском учреждении планируется разместить до тысячи человек. Также на острове хотят разместить карантинный центр.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 95 тысяч человек, скончались 3 285, более 53 тысяч вылечились. Случаи заражения зафиксированы в 76 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла уровень опасности международного распространения SARS-CoV-2 до очень высокого.

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