Путин назвал Ходорковского жуликом

Президент России Владимир Путин назвал жуликом бывшего главу нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского, который сейчас находится в эмиграции. Фрагмент видео спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» был опубликован в Telegram-канале «Пул N3» в среду, 11 марта.

«Ходорковский — жулик», — сказал глава государства.

Там же отмечается, что 12-я серия интервью президента выйдет в четверг, 12 марта, и будет посвящена большому и малому бизнесу.

В феврале 2020 года сообщалось, что Апелляционный суд Гааги постановил обязать Россию выплатить около 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, оставив в силе решение арбитража от 18 июня 2014 года. Министерство юстиции России выразило намерение обжаловать это решение в Верховном суде Нидерландов.

Михаила Ходорковского, который провел в заключении десять лет по делам компании ЮКОС, впоследствии ликвидированной, помиловали в декабре 2013 года. Вскоре после этого он покинул Россию и получил вид на жительство в Швейцарии. В декабре 2015-го на родине его обвинили в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на убийство двух и более лиц. Бизнесмен свою причастность к этому отрицает. Летом 2019 года стало известно, что в рамках третьего дела ЮКОСа расследуются хищение акций компании во время приватизации и легализация похищенного имущества и денег, полученных от его продажи.

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