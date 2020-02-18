Россию обязали выплатить 50 миллиардов долларов за ЮКОС

Россию обязали выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. Такое решение во вторник, 18 февраля, принял Апелляционный суд Гааги, пишет ТАСС.

Акционеры обратились в Международный арбитраж в Гааге еще в 2005 году. Тот пришел к выводу, что в России на ЮКОС в начале 2000-х была осуществлена полномасштабная атака с целью обанкротить компанию, забрать ее активы и удалить главу организации Михаила Ходорковского с политической арены.

Суд постановил выплатить бывшим акционерам 50 миллиардов долларов компенсации. Однако Россия успешно обжаловала решение Международного суда в Окружном суде Гааги. В 2016 году экс-акционеры обратились в Апелляционный суд, который и отменил предыдущее решение.

Несмотря на проигрыш, у России сохраняется возможность обжаловать решение апелляционной инстанции в Верховном суде Нидерландов. В российском Минюсте уже заявили, что продолжат судиться с бывшими акционерами ЮКОСа.

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