Бывшие акционеры ЮКОСа отказались от разбирательств в Бельгии

Бывшие акционеры ЮКОСа прекратили разбирательства с Россией в Бельгии. Об этом заявил РИА Новости представитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.

Это означает, что арест с российского имущества в этой стране будет снят, пояснил он. Правозащитник также уточнил, что решение о снятии арестов было вынесено судом Брюсселя еще в июне 2017 года, но бывшие акционеры ЮКОСа пытались оспорить его в апелляционной инстанции. «Увидев через несколько месяцев ее бесперспективность, они просто отозвали свой иск», — сказал Кондаков.

По его словам, теперь все исполнительные производства против России по делу нефтяной компании прекращены либо приостановлены.

В октябре 2017 года компания GML, представляющая интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, отозвала иски об аресте российских активов во Франции. Тогда министр юстиции России Александр Коновалов заявлял, что Франция — фактически единственная страна, где сохранялись обеспечительные меры по искам GML.

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В апреле прошлого года Окружной суд Гааги отменил решение о выплате Россией 50 миллиардов долларов в пользу компаний, аффилированных с держателями акций ЮКОСа. Инстанция признала недействительными шесть арбитражных решений, вынесенных Постоянной палатой Третейского суда в Гааге в 2014 году. Тогда суд пришел выводу, что действия России по отношению к нефтяной компании якобы нарушали Договор к Энергетической хартии.