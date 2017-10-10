Россия добилась отмены ареста имущества по искам ЮКОСа

Бывшие мажоритарные акционеры ЮКОСа отозвали иски об аресте российских активов во Франции, передает РИА Новости со ссылкой на документы компании GML, представляющей интересы истцов.

В GML пояснили, что с финансовой точки зрения больше нет смысла добиваться во Франции исполнения решений 2014 года о взыскании с России 50 миллиардов долларов. Бывшие акционеры сосредоточатся на отстаивании своих интересов в апелляционной инстанции суда Гааги.

В свою очередь, министр юстиции России Александр Коновалов сообщил, что Франция оставалась фактически единственной страной, где сохранялись обеспечительные меры по искам GML в виде ареста российского имущества.

«Во Франции [обеспечительные меры] пока еще оставались, а во всех остальных юрисдикциях они были либо приостановлены, либо вовсе не дошли до исполнения», — цитирует Коновалова «Интерфакс». Министр также утвердительно ответил на вопрос, означает ли это то, что все обеспечительные меры будут сняты. Глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы России в этом споре, Андрей Кондаков подтвердил эту информацию. По его словам, Франция оставалась последней страной, в которой были отменены аресты по искам бывших акционеров ЮКОСа.

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В апреле прошлого года Окружной суд Гааги отменил решение арбитража о выплате Россией 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Инстанция признала недействительными шесть арбитражных решений, вынесенных Постоянной палатой Третейского суда в Гааге.

В 2014 году Третейский суд Гааги обязал Москву выплатить компаниям, аффилированным с держателями акций ЮКОСа, почти 50 миллиардов долларов. Суд пришел выводу, что действия государства по отношению к ЮКОСу якобы нарушали Договор к Энергетической хартии. Опираясь на это решение, офшоры, представляющие интересы бывших акционеров, подали ряд исков в разных странах с требованием взыскать средства и арестовать активы, принадлежащие российским госкомпаниям.