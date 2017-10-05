По делу ЮКОСа прошли обыски у сотрудников «Открытой России»

Следственный комитет сообщил о проведении серии обысков по уголовному делу о хищении нефти и акций руководителями компании ЮКОС. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 5 октября.

Следственные действия прошли «в жилище и на местах работы индивидуальных предпринимателей», финансируемых из-за рубежа со счетов компаний бывшего главы нефтяной компании Михаила Ходорковского.

В СК объяснили, что обыски проводились «в целях тщательной проверки обстоятельств осуществляемого финансирования».

Кроме этого, в ведомстве напомнили о четырех иностранных компаниях, которые через международные суды добились вынесения решения о взыскании с России более 50 миллиардов долларов.

«В ходе расследования получены доказательства, которые позволили признать нежелательными четыре иностранные организации, связанных с финансированием индивидуальных предпринимателей и других лиц, действующих от имени "Открытой России". Тем не менее, финансирование деятельности тех же лиц из-за рубежа продолжается», — указали в ведомстве.

Материалы по теме В подсудной лавке Останется ли Россия в ЕСПЧ, не выплатив 2 миллиарда евро экс-акционерам ЮКОСа

На сайте «Открытой России» говорится, что силовики пришли с обысками около 6:30 мск 5 октября к главному редактору организации Веронике Куцылло, к родителям председателя одноименного движения Александра Соловьева, к системному администратору редакции Артему Миничу и к дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина. К 8:00 мск следователи покинули две обыскиваемые квартиры. У Соловьева, по его словам, изъяли телефоны, компьютер, и цифровой фотоаппарат. После этого, правоохранители приехали в редакцию «Открытой России» на Покровке, к исполнительному директору организации Тимуру Валееву и к бывшему сотруднику Николаю Левшицу.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение арбитража о выплате Россией 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Однако это решение было обжаловано.

ЮКОС существовал с 1993 по 2007 год. 1 августа 2006-го компания была признана банкротом по заявлению синдиката иностранных банков, которым задолжала около 500 миллионов долларов. Затем этот долг выкупила «Роснефть». В течение 2007 года имущество ЮКОСа продавалось на аукционах с целью покрытия долгов. 21 ноября 2007-го компания была ликвидирована.