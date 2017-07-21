Осужденному пожизненно бывшему сотруднику ЮКОСа Пичугину отказали в помиловании

Бывшему главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину отказали в помиловании. Об этом РИА Новости заявил представитель Комиссии по вопросам помилования Оренбургской области.

«Комиссия по вопросам помилования на территории Оренбургской области отклонила прошение о помиловании от экс-главы службы безопасности Алексея Пичугина», — сообщил он.

Пичугин несколько раз обращался с просьбой о помиловании, при этом каждый раз в своем прошении он отказывался признавать свою вину.

Материалы по теме Вышка для "ЮКОСа" Алексей Пичугин приговорен к пожизненному сроку

Бывший глава службы безопасности нефтяной компании ЮКОС был приговорен к пожизненному заключению в 2007 году после того, как его признали виновным в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, директора московской компании «Феникс» Валентины Корневой, а также тамбовского предпринимателя Сергея Горина и его супруги. Кроме того, ему инкриминировались покушения на Ольгу Костину, бывшего советника по общественным связям бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, и предпринимателя Сергея Рыбина.

Ранее президентский Совет по правам человека (СПЧ) направил губернатору Оренбургской области Юрию Бергу письмо с просьбой поддержать прошение о помиловании Пичугина.

В октябре 2016 года мать осужденного Алла Пичугина обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.

В начале этого года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Пичугину 7,8 тысячи евро в качестве компенсации за моральный ущерб и 7,5 тысячи евро за материальные издержки. Суд признал обоснованной жалобу Пичугина на несоблюдение презумпции невиновности и нарушения при снятии и изучении свидетельских показаний местными судами.