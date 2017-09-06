Расследование «дела ЮКОСа» продлено на полгода

Следственный комитет России продлил до 2 марта 2018 года срок расследования по уголовному делу о хищении активов компании ЮКОС. Об этом в среду, 6 сентября, сообщил «Интерфаксу» адвокат Сергей Бадамшин.

«У "дела ЮКОСа" юбилей, продлено на шесть месяцев, а всего до 200 месяцев, то есть до 2 марта 2018 года», — рассказал адвокат.

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1 сентября сообщалось, что Россия намерена выяснить в суде данные обо всех активах ЮКОСа за рубежом. Глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков указал, что в настоящее время в Высоком суде Лондона находится иск о принудительном взыскании судебных издержек к FPH — одной из структур, аффилированных с ЮКОСом. В 2014 году эта структура подала иск к России, но в 2016-м отозвала его, отказавшись выполнять судебное решение о полном покрытии издержек.

В апреле прошлого года Окружной суд Гааги отменил решение арбитража о выплате Россией 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Инстанция признала недействительными шесть арбитражных решений, вынесенных Постоянной палатой Третейского суда в Гааге. Также истцов обязали заплатить 50 тысяч евро в качестве компенсации судебных издержек. Однако решение Окружного суда было обжаловано в апелляционной инстанции.

В 2014 году Третейский суд Гааги обязал Москву выплатить компаниям, аффилированным с держателями акций ЮКОСа, почти 50 миллиардов долларов. Суд пришел выводу, что действия государства по отношению к ЮКОСу якобы нарушали Договор к Энергетической хартии. Опираясь на это решение, офшоры, представляющие интересы бывших акционеров, подали ряд исков в разных странах с требованием взыскать средства и арестовать активы, принадлежащие российским госкомпаниям.

ЮКОС существовал с 1993 по 2007 год. 1 августа 2006-го компания была признана банкротом по заявлению синдиката иностранных банков, которым задолжала около 500 миллионов долларов. Затем этот долг выкупила «Роснефть». В течение 2007 года имущество ЮКОСа продавалось на аукционах с целью покрытия долгов. 21 ноября 2007-го компания была ликвидирована.