Россия решила разыскать все активы ЮКОСа за рубежом

Россия намерена выяснить в суде данные обо всех активах ЮКОСа за рубежом. Об этом завил глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков, передает «Интерфакс».

Юрист пояснил, что в настоящее время в Высоком суде Лондона находится иск о принудительном взыскании судебных издержек к FPH — одной из структур, аффилированных с ЮКОСом.

В 2014 году эта структура подала иск к России, но в 2016-м отозвала его, отказавшись выполнять судебное решение о полном покрытии издержек.

«Россия инициировала соответствующий иск в Высоком суде Лондона, позволяющий среди прочего требовать раскрытия информации о всех активах ЮКОСа за рубежом и допрашивать в суде его акционеров», — сообщил Кондаков.

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Летом 2016 года бывшие акционеры нефтяной компании отозвали иски об аресте российского имущества в Индии и Германии. Производство по делам ЮКОСа также было приостановлено в Великобритании, и аналогичное предложение поступило по разбирательству в США.

В апреле прошлого года Окружной суд Гааги отменил решение арбитража о выплате Россией 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Инстанция признала недействительными шесть арбитражных решений, вынесенных Постоянной палатой Третейского суда в Гааге. Также истцов обязали заплатить 50 тысяч евро в качестве компенсации судебных издержек. Однако решение Окружного суда было обжаловано в апелляционной инстанции.

В 2014 году Третейский суд Гааги обязал Москву выплатить компаниям, аффилированным с держателями акций ЮКОСа, почти 50 миллиардов долларов. Суд пришел выводу, что действия государства по отношению к ЮКОСу якобы нарушали Договор к Энергетической хартии. Опираясь на это решение, офшоры, представляющие интересы бывших акционеров, подали ряд исков в разных странах с требованием взыскать средства и арестовать активы, принадлежащие российским госкомпаниям.

ЮКОС существовал с 1993 по 2007 год. 1 августа 2006-го компания была признана банкротом по заявлению синдиката иностранных банков, которым задолжала около 500 миллионов долларов. Затем этот долг выкупила «Роснефть». В течение 2007 года имущество ЮКОСа продавалось на аукционах с целью покрытия долгов. 21 ноября 2007-го компания была ликвидирована.