Амстердам вновь отказался признать российское решение о банкротстве ЮКОС

Решение российского суда об объявлении в 2006 году нефтяной компании ЮКОС банкротом не признается в Нидерландах. Об этом во вторник, 9 мая, сообщается в заявлении апелляционного суда Амстердама, передает ТАСС.

Материалы по теме "ЮКОС" ушел в историю "Лента.Ру" вспоминает основные вехи банкротства компании

Суд постановил, что подобный вердикт «противоречит голландскому законодательству». В связи с этим, как отметили в инстанции, назначенный в 2006 году конкурсный управляющий не имел права передавать управление компании «Промстройнефти», которая победила в сентябре 2007 года в открытом тендере с предложением в 307 миллионов долларов. Та, в свою очередь, не имела прав на покупку акций зарегистрированной в Нидерландах Yukos Finance, сообщили в апелляционном суде.

Агентство отмечает, что данное решение подтверждает вынесенный в 2007 году вердикт окружного суда Амстердама, согласно которому постановление о банкротстве ЮКОС в России не может быть признано в голландской правовой системе.

Российская компания ЮКОС существовала с 1993 по 2007 год. 1 августа 2006 года она была признана банкротом по заявлению синдиката иностранных банков, которым задолжала около 500 миллионов долларов. Затем этот долг выкупила «Роснефть». В течение 2007 года имущество ЮКОСа продавалось на аукционах с целью покрытия долгов. 21 ноября 2007-го компания была ликвидирована.