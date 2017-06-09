Суд снял арест c российского имущества в Бельгии

Суд Брюсселя снял все аресты с имущества российских компаний в Бельгии, в том числе с активов информагентств РИА Новости и ТАСС, которые были наложены в рамках иска бывших акционеров ЮКОСа, заявил глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщает РИА Новости.

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге признал, что Россия нарушала Энергетическую хартию и фактически конфисковала активы ЮКОСа. Он удовлетворил иск бывших акционеров нефтяной компании (Hulley Enterprises, Yukos Universal Limited и Veteran Petroleum Ltd) и обязал Москву выплатить им 50 миллиардов долларов в качестве возмещения ущерба.

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Опираясь на это решение, офшоры, представляющие интересы бывших акционеров ЮКОСа, подали ряд исков в разных странах с требованием взыскать эти средства и арестовать активы, принадлежащие российским госкомпаниям. В 2015 году суды в Бельгии и Франции наложили арест на ряд российских активов. Москва официально выразила протест и заявила о намерении обжаловать аресты своей собственности в судебном порядке.

20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение арбитража по делу бывших акционеров ЮКОСа. За несколько дней до этого года парижский суд снял арест активов российской компании «Космическая связь» и признал незаконной заморозку счетов французского представительства МИА «Россия сегодня». Также удалось добиться отмены блокировки французских счетов и «Роскосмосу».

Российская компания ЮКОС существовала с 1993 по 2007 год. 1 августа 2006-го она была признана банкротом по заявлению синдиката иностранных банков, которым задолжала около 500 миллионов долларов.