Бывшие акционеры ЮКОСа решили добиться выплат от России

Бывшие владельцы нефтяной компании ЮКОС намерены добиться выплат компенсации в размере 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителя бывших мажоритарных акционеров Джонатан Хилла.

«Мы изучим решение апелляционного суда во всех деталях», — сказал он и добавил, что решение намерены приводить в исполнение.

Ранее во вторник, 18 февраля, стало известно, что апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов в качестве компенсации.

В то же время у России сохраняется возможность обжаловать решение апелляционной инстанции в Верховном суде Нидерландов. В российском Минюсте уже заявили, что продолжат судиться с бывшими акционерами ЮКОСа. В ведомстве решение суда уже обжаловали, указав, что не давали соглашения на арбитражное разбирательство.

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