Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами

Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами. Об этом он рассказал в ходе спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам главы государства, компания Ходорковского была замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах. При этом он подчеркнул, что личное участие главы ЮКОС в организованных убийствах не доказано, однако сами убийства, совершенные в том числе сотрудниками их службы безопасности, «имели место быть» и доказаны.

«Вы что думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? Думаю, что так не бывает», — высказал свое мнение Путин. Он добавил, что, несмотря на недоказанность его связи с убийствами, правоохранительные органы выявили другие факты его противоправной деятельности, поэтому он получил «соответствующий срок».

В том же интервью российский лидер назвал бывшего главу ЮКОС жуликом.

Ходорковского, который провел в заключении десять лет по делам компании ЮКОС, впоследствии ликвидированной, помиловали в декабре 2013 года. Вскоре после этого он покинул Россию и получил вид на жительство в Швейцарии.

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