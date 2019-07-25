Стали известны подробности третьего дела ЮКОСа

В рамках третьего дела ЮКОСа расследуются хищение акций компании во время приватизации и легализация похищенного имущества и денег, полученных от его продажи. Об этом в четверг, 25 июля, заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной в ведомственной программе «Эфир».

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Похищенные средства, отметил представитель ведомства, были аккумулированы за рубежом, в том числе в США, Великобритании и Ирландии. Генпрокуратура неоднократно запрашивала сведения о движении легализованных средств за рубежом и наложении на них ареста, но вопросы остались без ответа.

По словам Куренного, истцы игнорируют и требования суда Нидерландов раскрыть эту информацию. По этой причине пока сложно говорить о сроках наложения арестов на это имущество и завершить расследование. Однако работа в указанном направлении, которая должна привести виновных к уголовной и материальной ответственности, продолжается.

Михаила Ходорковского, который провел в заключении десять лет по делам нефтяной компании «ЮКОС», впоследствии ликвидированной, помиловали в декабре 2013 года. Вскоре после этого он покинул Россию и получил вид на жительство в Швейцарии. В декабре 2015-го на родине его обвинили в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на убийство двух и более лиц. Бизнесмен свою причастность к этому отрицает.

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