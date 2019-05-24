Юриста «ЮКОСа» заочно осудили на 10 лет за присвоение нефти на триллион рублей

Хамовнический суд Москвы заочно приговорил к 10 годам лишения свободы адвоката Павла Ивлева за присвоении нефти «ЮКОСа» более чем на один триллион рублей, передает «Интерфакс».

Юрист покинул Россию в 2004 году и в настоящее время проживает в США, судебный процесс проходил без его участия.

Срок наказания будет исчисляться с момента фактического задержания и заключения под стражу.

Ивлев получил гражданство США и Генпрокуратура России получила отказ от американских властей на запрос об его экстрадиции. Интерпол отказался объявлять юриста в международный розыск, потому его дело было признано политическим, пояснил газете «Коммерсантъ» адвокат Константин Ривкин, защищавший Ивлева на процессе.

По словам защитника, его клиент может спокойно передвигаться по всему миру за исключением СНГ и России, поэтому итог судебного процесса не повлияет на его жизнь.

По версии следствия, Ивлев в 2001-2002 годах в составе организованной группы под руководством бывшего главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского присвоил более 195 миллионов тонн нефти, принадлежащей дочерним структурам компании.

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Сумма ущерба была оценена в один триллион 67 миллионов рублей, из них 133 миллиарда рублей были легализованы.

Следствие полагает, что нефть была похищена по преступной схеме: нефть скупалась по себестоимости у нефтеперерабатывающих компаний, а затем перепродавалась по более высокой цене несколько раз. Эти сделки оформлялись только на бумаге через фирмы в зоне льготного налогообложения. Прибыль переводилась в офшоры и под видом выплаты дивидендов легализовывалась.

Ивлев обеспечивал юридическую чистоту сделок.

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